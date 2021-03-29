В МИД отреагировали на подготовку переговоров Макрона и Меркель с Путиным

В МИД убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе Нормандского формата можно достичь сдвигов в урегулировании на востоке Украины.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил спикер МИД Олег Николенко, комментируя информацию о подготовке видеоконференции лидеров Франции, Германии и РФ.

"Наша позиция - ничего об Украине без Украины", - отметил он.

Дипломат напомнил, что переговоры об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта ведутся в нормандской формате с участием лидеров четырех государств: Украины, Германии, Франции и России.

"Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе Нормандии можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - отметил Николенко.

"На фоне обострения обстрелов украинских позиций руководство нашего государства сейчас прилагает активные усилия для активизации переговоров именно в четырехстороннем формате - как на уровне глав государств, так и на уровне политических советников лидеров Н4", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас ведется подготовка видеоконференции лидеров России, Германии и Франции. В частности, они обсудят обострение на Донбассе.