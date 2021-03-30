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У Польщі більше 2 млн людей отримали дві дози вакцини від коронавірусу

Вівторок, 30 березня 2021, 09:52

У Польщі вже більше 2 млн осіб отримали щеплення від коронавірусу обома дозами.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це повідомив керівник канцелярії прем’єра Міхал Дворжик.

"Ми закликаємо тих, чия черга надійшла, записуватися на доступні дати", - додав він.

Фінальні цифри щодо вакцинації за понеділок ще не оприлюднені. На ранок 29 березня щеплених другою дозою було близько 1 992 600, а першою дозою - понад 5,8 млн.

В середині квітня Польща розраховує отримати перші дози вакцини Janssen (Johnson & Johnson) - останньої із затверджених у ЄС.

З минулого тижня у Польщі почалася реєстрація на щеплення людей, старших 60 років.

Речник уряду Пьотр Мюллер заявив, що до кінця червня принаймні першою дозою розраховують вакцинувати щонайменш 10 млн осіб.

Нагадаємо, минулий тиждень у Польщі позначився новими рекордними показниками заражень за увесь час епідемії. Найвищий зареєстрували у п’ятницю - понад 35 тисяч нових випадків.

З 29 березня в країні почали перевозити коронахворих між регіонами через нестачу місць у лікарнях.

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