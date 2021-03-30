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Словацька криза через "Спутник": президентка прийняла відставку прем’єра Матовича

Вівторок, 30 березня 2021, 17:22

Президентка Словаччини Зузана Чапутова 30 березня прийняла відставку глави уряду Ігоря Матовича, який залишив посаду у зв’язку з кризою довкола закупівлі російської вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

Чапутова прийняла відставку Матовича та доручила Едуарду Гегеру, міністру фінансів з уряду Матовича, формування нового кабінету.

Матович, як повідомлялось, займе посаду міністра фінансів в новому уряді.

Матович попрощався з посадою прем’єра, написавши у Facebook. "Коли рік забирає десять із вашого життя. Це була честь, і дякую".

Нагадаємо, у неділю Матович оголосив, що залишить свій пост і обміняється посадами з міністром фінансів Едуардом Гегером.

Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

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