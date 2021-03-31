У Туреччині найбільше число заражень коронавірусом з початку пандемії

Туреччина зафіксувала 37 303 нових випадків коронавірусу добу, що є найбільшим числом заражень з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

29 березня уряд заявив, що посилить обмеження на пересування та зібрання через зростання інфекцій менше, ніж через місяць після їх послаблення.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив про посилення заходів щодо коронавірусу, включаючи повернення повних загальнодержавних локдаунів на вихідні для священного ісламського місяця Рамадан.

Померли за останню добу 155 осіб, загальне число смертей від коронавірусної хвороби зросло до 31 385.

Міністр охорони здоров'я Фареттін Коджа заявив, що нові варіанти коронавірусу, який чиновники звинувачують у стрибку інфекцій, зараз спостерігаються в кожній провінції.

"В даний час рівень мутацій у Туреччині досяг близько 75 відсотків. У деяких провінціях він становить приблизно 50-55 відсотків, але є провінції, де він становить 95 відсотків ", - сказав Коджа.

Туреччина розпочала масову кампанію вакцинації проти COVID-19 14 січня і з тих пір ввела близько 16 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу.

На сьогоднішній день понад 9 мільйонам людей було введено першу дозу вакцини проти коронавірусу, більше 6,9 мільйона людей отримали також другу дозу вакцини.