Контррозвідка Британії посилила безпеку осіб, які можуть бути цілями Кремля після Солсбері

Британська контррозвідка МI5 непомітно посилила заходи безпеки потенційних мішеней Кремля, що проживають у Великій Британії, після отруєння Сергія і Юлії Скрипаль в Солсбері в 2018 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

МI5 попередила, що російська держава продовжує виявляти "досить активний інтерес" до групи осіб у Британії, що викликає необхідність прийняття більш активних заходів за участю поліції та інших відомств.

Про це стало відомо в рідкісному інтерв'ю, яке два високопоставлених офіцерів МI5 дали телеканалу Sky News. Один із співробітників, якого називали тільки на ім'я Том, відповідає за управління російським відділом контррозвідки.

"І це не пасивний інтерес. Це досить активний інтерес. Тому ми думаємо, що вони, ймовірно, все ще намагаються збирати інформацію про людей. З якою метою? Це не так очевидно, але ми не збираємося ризикувати, виявивши, що інформація, яку вони збирали, була спрямована на якийсь фізичний напад", - сказав Том, який говорив за кадром.

Число людей, що знаходяться в даний час під посиленим захистом, обчислюється двозначними числами, і агентство не називає ніяких імен. Але серед них, ймовірно, є колишні агенти, такі як Скрипаль, і інші росіяни, які раніше мали хороші зв'язки, а також неросійські громадяни, яких вважають серйозними подразниками Кремля.

MI5 вважає, що Кремль прагне відновити свої шпигунські можливості у Британії - після того, як їх агенти були видворені з посольства після теракту в Солсбері.

Але, за словами агентів, російські спецслужби особливо зацікавлені в розвитку активів за межами посольства, використовуючи осіб, що видають себе за "журналістів, вчених або туристів".

Допомога МI5 окрема для кожної людини і варіюється від простих порад щодо безпеки до фізичних змін навколо їхнього майна та пересування, а також від безпосередньої підтримки поліції.

Нагадаємо, Європейський Союз продовжив на рік санкції щодо застосування хімічної зброї, введені, зокрема, через напад за участі росіян в Солсбері.