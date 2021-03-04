Контрразведка Британии усилила безопасность лиц, которые могут быть целями Кремля после Солсбери

Британская контрразведка МI5 незаметно усилила меры безопасности потенциальных мишеней Кремля, проживающих в Великобритании, после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

МI5 предупредила, что российское государство продолжает проявлять "достаточно активный интерес" к группе лиц в Британии, что вызывает необходимость принятия более активных мер с участием полиции и других ведомств.

Об этом стало известно в редком интервью, которое два высокопоставленных офицера МI5 дали телеканалу Sky News. Один из сотрудников, которого называли только по имени Том, отвечает за управление российским отделом контрразведки.

"И это не пассивный интерес. Это достаточно активный интерес. Поэтому мы думаем, что они, вероятно, все еще пытаются собирать информацию о людях. С какой целью? Это не так очевидно, но мы не собираемся рисковать, обнаружив, что информация, которую они собирали, была направлена ​​на какое-то физическое нападение", - сказал Том, который говорил за кадром.

Число людей, находящихся в настоящее время под усиленной защитой, исчисляется двузначными числами, и агентство не называет никаких имен. Но среди них, вероятно, есть бывшие агенты, такие как Скрипаль, и другие россияне, которые раньше имели хорошие связи, а также нерусские граждане, которых считают серьезными раздражителями Кремля.

MI5 считает, что Кремль стремится восстановить свои шпионские возможности в Великобритании - после того, как их агенты были выдворены из посольства после теракта в Солсбери.

Но, по словам агентов, российские спецслужбы особенно заинтересованы в развитии активов за пределами посольства, используя лиц, выдающих себя за "журналистов, ученых или туристов".

Помощь МI5 отдельна для каждого человека и варьируется от простых советов по безопасности до физических изменений вокруг их имущества и передвижения, а также от непосредственной поддержки полиции.

Напомним, Европейский Союз продлил на год санкции в отношении применения химического оружия, введенные, в частности, из-за нападения с участием россиян в Солсбери.