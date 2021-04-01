Польща хоче полегшити працевлаштування іноземців з культурно близьких країн

Уряд Польщі планує полегшити працевлаштування іноземців у галузях, де найбільше не вистачає працівників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Ми завершуємо роботу над документом продуманої міграційної політики. Він включатиме пакет інструментів, що сприяють працевлаштуванню іноземців у галузях, де бракує польської робочої сили", - заявив у четвер Ярослав Говін, віцепрем'єр, міністр розвитку, праці та технологій.

"Якщо ми хочемо якомога швидше повернутися на шлях динамічного економічного розвитку, нам, безсумнівно, буде потрібно більше працівників, - сказав Говін.

Як додав віцепрем'єр, "ми повинні імпортувати ці руки, а найбільше – мізки і розум, із країн, які культурно близькі до Польщі".

Разом з тим він пояснив, що уряд в першу чергу займається професійною активізацією поляків.

За його словами, в рамках Нового курсу його група запропонує податковий механізм, який заохочуватиме людей, які вже перебувають у пенсійному віці, продовжувати працювати.