Польша хочет облегчить трудоустройство иностранцев из культурно близких стран

Правительство Польши планирует облегчить трудоустройство иностранцев в отраслях, где больше всего не хватает работников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Мы завершаем работу над документом продуманной миграционной политики. Он будет включать пакет инструментов, способствующих трудоустройству иностранцев в отраслях, где не хватает польской рабочей силы", - заявил в четверг Ярослав Говин, вице-премьер, министр развития, труда и технологий.

"Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, потребуется больше работников", - сказал Говин.

Как добавил вице-премьер, "мы должны импортировать руки, а больше всего - мозги, из стран, которые культурно близки к Польше".

Вместе с тем он пояснил, что правительство в первую очередь занимается профессиональной активизацией поляков.

По его словам, в рамках Нового курса его группа предложит налоговый механизм, который будет поощрять людей, уже пенсионного возраста, продолжать работать.