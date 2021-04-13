Президентка Словаччини підтримала вчених, які заявили, що Росія продала в ЄС інший "Спутник"

Президентка Словаччини Зузана Чапутова підтримала дослідників, які вивчали дози російської вакцини, після того, як Росія розкритикувала їх за те, що вони "зіпсували репутацію "Спутник V" своєю оцінкою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Чапутова в понеділок зустрілася з главою Державного управління з контролю за ліками (SODC), яке відповідало за перевірку російської вакцини.

Цей крок був зроблений після того, як SODC заявив, що введені дози не ідентичні тій вакцині, що отримала схвальні висновки в публікації авторитетного журналу The Lancet.

SODC також зіткнувся з різкою критикою з боку міністра фінансів Ігоря Матовича, який був замінений на посту прем'єр-міністра після того, як купив вакцину в Росії, не порадившись зі своїми партнерами по коаліції в уряді.

Після візиту Матовича в Будапешт в п'ятницю, за який він був підданий критиці за вихід за рамки його компетенції, вакцина тепер повинна бути протестована в угорській сертифікованої лабораторії. Неясно, що саме буде оцінювати Угорщина і яких результатів Словаччини слід очікувати від цих тестів.

Міністерству охорони здоров'я Словаччини не потрібне схвалення вакцини від будь-якого органу для початку введення доз. Все, що для цього потрібно, - це рішення, яке вже підписав колишній міністр охорони здоров'я.

Однак міністерство заявило, що воно буде впроваджувати вакцини, які проходять стандартний процес затвердження в сертифікованій лабораторії або якщо їм дасть дозвіл Європейське агентством\ з лікарських засобів (EMA).

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