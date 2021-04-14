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Викрадену у Римі стародавню статую знайшли в антикварному магазині Брюсселя

Середа, 14 квітня 2021, 20:51

Римську статую, що датується І століттям до нашої ери, знайшли у Бельгії майже через 10 років після її викрадення з археологічних розкопок в Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Двоє італійських офіцерів натрапили на скульптуру в антикварному магазині у Брюсселі.

 

Підозрюючи її походження, вони почали шукати в базі даних викрадених артефактів і виявили, що статуя "Тогатус" вважається зниклою з 2011 року. Скульптура коштує близько 100 000 євро.

Двоє офіцерів, які працюють у відділі старожитностей військової поліції карабінерів, перебували у бельгійській столиці в межах окремого розслідування на початку цього року.

Після роботи одного вечора вони вирушили до міського району Саблон, який славиться своїми антикварними магазинами, де і натрапили на мармурову фігуру.

Розслідування підтвердило, що статую викрали з місця розкопок на околицях Рима в листопаді 2011 року. Бельгійська влада вилучила її та повернула Італії.

Прокуратури Рима відкрила справу проти італійського торговця, який використовує іспанський псевдонім, за отримання крадених товарів та незаконний вивіз статуї.

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Італія кримінал ЄвроЖиття
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