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Украденную в Риме древнюю статую нашли в антикварном магазине Брюсселя

Среда, 14 апреля 2021, 20:51

Римскую статую, датируемую I веком до нашей эры, нашли в Бельгии почти через 10 лет после ее похищения с археологических раскопок в Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Двое итальянских офицеров наткнулись на скульптуру в антикварном магазине в Брюсселе.

 

Подозревая ее происхождениt, они начали искать в базе данных похищенных артефактов и обнаружили, что статуя "Тогатус" считается пропавшей с 2011 года. Скульптура стоит около 100 тысяч евро.

Двое офицеров, работающих в отделе древностей военной полиции карабинеров, находились в бельгийской столице в рамках отдельного расследования в начале этого года.

После работы вечером они отправились в городской район Саблон, который славится своими антикварными магазинами, где и наткнулись на мраморную фигуру.

Расследование подтвердило, что статую похитили с места раскопок в окрестностях Рима в ноябре 2011 года. Бельгийские власти изъяла ее и вернули Италии.

Прокуратуры Рима возбудила дело против итальянского торговца, который использует испанский псевдоним, за получение краденых товаров и незаконный вывоз статуи.

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