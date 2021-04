Президент Євроради обговорив з Зеленським загострення на кордоні України і РФ

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив президенту Володимиру Зеленському про занепокоєння нарощенням російської військової присутності біля кордону України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

Окрім телефонної розмови із Зеленським, Мішель також обговорив ситуацію довкола України з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"У своїх сьогоднішніх дзвінках з президентом Зеленським і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом ми з глибоким занепокоєнням обговорили питання російських військових, які розміщуються біля кордонів України. ЄС є твердим і єдиним у своїй однозначній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України" - написав він.

In my calls today with President @ZelenskyyUa and with @NATO

Sec-Gen @jensstoltenberg we discussed with deep concern the Russian military build up near Ukraine’s borders.#EU is firm and united in its unequivocal supports to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/Nfs7VTgTSN