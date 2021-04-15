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Президент Євроради обговорив з Зеленським загострення на кордоні України і РФ

Четвер, 15 квітня 2021, 15:56

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив президенту Володимиру Зеленському про занепокоєння нарощенням російської військової присутності біля кордону України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

Окрім телефонної розмови із Зеленським, Мішель також обговорив ситуацію довкола України з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"У своїх сьогоднішніх дзвінках з президентом Зеленським і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом  ми з глибоким занепокоєнням обговорили питання російських військових, які розміщуються біля кордонів України. ЄС є твердим і єдиним у своїй однозначній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України" - написав він.

Як повідомлялося, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Росію до деескалації ситуації довкола кордону України і повернення до дипломатичних шляхів вирішення конфлікту.

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