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Глава МЗС Литви застеріг РФ від перетину "червоних ліній": наслідки будуть неуникні

Четвер, 15 квітня 2021, 11:59

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Росію до деескалації ситуації довкола кордону України і повернення до дипломатичних шляхів вирішення конфлікту.

Про це він сказав на пресконференції з міністрами закордонних справ України, Латвії та Естонії у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Саме Росія має припинити свої агресивні дії, перейти до деескалації ситуації і повернутися на єдиний дієвий шлях – це політичний шлях переговорів у мінському і нормандському форматах", - заявив Ландсбергіс.

"Після перетину "червоних ліній" політичні шляхи будуть менше реальними і наслідки будуть неуникними", - наголосив міністр.

Своєю чергою глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що "червоною лінією" є державний кордон України.

"Якщо вони перетнуть державний кордон, мають бути наслідки", - заявив він, висловивши сподівання, що дипломатичні зусилля допоможуть запобігти загостренню ситуації.

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