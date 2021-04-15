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Президент Евросовета обсудил с Зеленским обострение на границе Украины и РФ

Четверг, 15 апреля 2021, 15:56

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил президенту Владимиру Зеленскому об обеспокоенности наращиванием российского военного присутствия возле границы Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

Кроме телефонного разговора с Зеленским, Мишель также обсудил ситуацию вокруг Украины с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"В своих сегодняшних звонках с президентом Зеленским и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом мы с глубоким беспокойством обсудили вопросы российских военных, которые размещаются у границ Украины. ЕС сохраняет твердость и единство в своей однозначной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал он.

Как сообщалось, глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал Россию к деэскалации ситуации вокруг границы Украины и возвращения к дипломатическим путей решения конфликта.

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