Президент Евросовета обсудил с Зеленским обострение на границе Украины и РФ

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил президенту Владимиру Зеленскому об обеспокоенности наращиванием российского военного присутствия возле границы Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

Кроме телефонного разговора с Зеленским, Мишель также обсудил ситуацию вокруг Украины с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"В своих сегодняшних звонках с президентом Зеленским и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом мы с глубоким беспокойством обсудили вопросы российских военных, которые размещаются у границ Украины. ЕС сохраняет твердость и единство в своей однозначной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал он.

In my calls today with President @ZelenskyyUa and with @NATO

Sec-Gen @jensstoltenberg we discussed with deep concern the Russian military build up near Ukraine’s borders.#EU is firm and united in its unequivocal supports to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/Nfs7VTgTSN