Чехія відмовиться від допуску росіян до побудови АЕС через підрив складів зброї агентами РФ

Віцепрем'єр-міністр і міністр промисловості і торгівлі Чехії Карел Гавлічек заявив у неділю, що російська компанія "Росатом" буде виключена з участі в тендері на будівництво нового блоку на АЕС "Дуковани".

Про це він сказав у неділю в ефірі чеського телебачення, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Раніше в суботу він заявляв, що вважає участь компанії у тендері дуже малоймовірною та майже неможливою.

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"На цей момент я не можу уявити, щоб "Росатом" потрапив в оцінку безпеки", - сказав Гавлічек. За його словами, держава, мабуть, не запросить російську компанію для оцінки безпеки, але рішення повинен ухвалити уряд.

Найближчими днями Чехія мала надіслати опитувальник з питань безпеки тим, хто зацікавлений у будівництві АЕС.

"Я, напевно, можу сказати, що не знаю, що мені писати в анкеті для Російської Федерації з огляду на те, що тут відбулося вчора" , - заявив у неділю віцепрем’єр-міністр Ян Гамачек, який зараз також відповідає за управління Міністерством закордонних справ. "Ми виключимо "Росатом" з можливості участі у тендері на поставку для "Дуковани" протягом декількох днів", - цитує Гамачека Aktualne.

Раніше чеські спецслужби застерегли уряд від включення російського енергетичного гіганта "Росатом" у запланований тендер на будівництво нового блоку на АЕС "Дуковани".

Як повідомлялося, Чехія висилає 18 російських дипломатів та звинувачує РФ у організації вибуху військового складу.

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.