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Поліція Іспанії ліквідувала майстерню, яка нелегально друкувала зброю на 3D-принтері

Понеділок, 19 квітня 2021, 14:57

Іспанська поліція під час спецоперації ліквідувала незаконну майстерню, яка виробляла зброю, надруковану на 3D-принтері.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті поліції.

Два 3D-принтери разом з частинами зброї були знайдені під час обшуку в Санта-Крус-де-Тенерифе на Канарських островах. Зокрема, поліція знайшла точну копію штурмової гвинтівки, два електрошокери та мачете.

Поліція повідомляє, що вони також знайшли керівництва з тероризму і партизанської війни у місті, а також матеріали про перевагу білої раси. За словами офіційних осіб, це перша подібна майстерня, виявлена ​​в Іспанії.

Ймовірному власникові майстерні пред'явлено звинувачення в незаконному зберіганні зброї та вибухових речовин.

Поліція повідомила, що операція почалася, коли слідчі дізналися про людину, яка намагалася продавати вогнепальну зброю і вибухові речовини через Інтернет. Розслідування привело їх на Тенерифе, і під час обшуку вони виявили повністю працездатний 3D-принтер.

Рейд стався у вересні минулого року, але слідчий суддя розпорядився зберегти в секреті подробиці, і про операцію стало відомо тільки в неділю.

За даними іспанських ЗМІ, власник - іспанець, який працював адміністратором будинку для літніх людей на острові.

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