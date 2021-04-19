Полиция Испании ликвидировала мастерскую, которая нелегально печатала оружие на 3D-принтере

Испанская полиция в ходе спецоперации ликвидировала незаконную мастерскую, которая производила оружие, напечатанное на 3D-принтере.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте полиции.

Два 3D-принтера вместе с частями оружия были найдены во время обыска в Санта-Крус-де-Тенерифе на Канарских островах. В частности, полиция нашла точную копию штурмовой винтовки, два электрошокера и мачете.

🚩Desmantelado el primer taller ilegal de impresión de armas 3D en #España



En la operación fue detenida una persona que disponía de un taller clandestino donde ensamblaba #armas de fuego cuyo armazón había fabricado previamente utilizando una impresora 3D pic.twitter.com/pE4ZYeMUmp — Policía Nacional (@policia) April 18, 2021

Полиция сообщает, что они также нашли руководства по терроризму и партизанской войне в городе, а также материалы о превосходстве белой расы. По словам официальных лиц, это первая подобная мастерская, обнаруженная в Испании.

Вероятному владельцу мастерской предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.

Полиция сообщила, что операция началась, когда следователи узнали о человеке, пытавшемся продавать огнестрельное оружие и взрывчатые вещества через интернет. Расследование привело их на Тенерифе, и при обыске они обнаружили полностью работоспособный 3D-принтер.

Рейд прошел в сентябре прошлого года, но следственный судья распорядился сохранить в секрете подробности, и о деле стало известно только в воскресенье.

По данным испанских СМИ, владелец - испанец, работавший администратором дома престарелых на острове.