Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Чорногорія скасовує всі обмеження для туристів з України

Вибухи на складах зброї у Чехії готували 6 співробітників ГРУ РФ - Bellingcat

Регулятор ЄС виявив можливий зв’язок вакцини Johnson&Johnson з випадками тромбозу

Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України






Посол США в Греції пілотував винищувач F-16 під час військових навчань

Вівторок, 20 квітня 2021, 18:17

Посол США в Греції Джеффрі Пайєтт у вівторок пролетів на винищувачі F-16 на полях міжнародних військових навчань Iniochos.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Пайєтт опублікував твіт із своєю фотографією у кабіні військового літака, вітаючи вправи Iniochos для демонстрації ключового геостратегічного статусу Греції та розширення її оборонного співробітництва із США.

"Дякую USAFE-AFAFRICA за те, що ви показали мені захоплюючий краєвид вид на Грецію з кабіни F-16! Ми з гордістю приєднуємося до Греції та шести інших країн під час навчань Iniochos, які демонструють унікальне геостратегічне положення Греції та наше розширюване оборонне партнерство, яке продовжує досягати нових вершин ", - написав він.

У навчаннях Iniochos, які триватимуть до 22 квітня, окрім США і Греції беруть участь Франція, ОАЕ, Ізраїль, Іспанія, Канада та Кіпр.

Варто зазначити, що з 30 липня 2013 по 18 серпня 2016 року Джеффрі Пайєтт був послом США в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція
powered by lun.ua