Посол США в Греції пілотував винищувач F-16 під час військових навчань

Посол США в Греції Джеффрі Пайєтт у вівторок пролетів на винищувачі F-16 на полях міжнародних військових навчань Iniochos.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Пайєтт опублікував твіт із своєю фотографією у кабіні військового літака, вітаючи вправи Iniochos для демонстрації ключового геостратегічного статусу Греції та розширення її оборонного співробітництва із США.

"Дякую USAFE-AFAFRICA за те, що ви показали мені захоплюючий краєвид вид на Грецію з кабіни F-16! Ми з гордістю приєднуємося до Греції та шести інших країн під час навчань Iniochos, які демонструють унікальне геостратегічне положення Греції та наше розширюване оборонне партнерство, яке продовжує досягати нових вершин ", - написав він.

Thank you to @HQUSAFEAFAF for showing me breathtaking views of Greece from the cockpit of an F-16! We proudly join Greece & 6 other countries for #INIOCHOS21 showcasing Greece's unique geostrategic position & our expanding defense partnership which continues to reach new heights. pic.twitter.com/Pt9YzJSsSC