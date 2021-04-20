Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Черногория отменяет все ограничения для туристов из Украины

Взрывы на складах оружия в Чехии готовили 6 сотрудников ГРУ РФ - Bellingcat

Регулятор ЕС обнаружил возможную связь вакцины Johnson&Johnson со случаями тромбоза

Гончаренко хотят "строго наказать" в ПАСЕ за демонстрацию флага Украины






Посол США в Греции пилотировал истребитель F-16 во время военных учений

Вторник, 20 апреля 2021, 18:17

Посол США в Греции Пайетт во вторник пролетел на истребители F-16 на полях международных военных учений Iniochos.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Пайетт опубликовал твит со своей фотографией в кабине военного самолета, приветствуя упражнения Iniochos для демонстрации ключевого геостратегического статуса Греции и расширения ее оборонного сотрудничества с США.

"Спасибо USAFE-AFAFRICA за то, что вы показали мне захватывающий вид вид на Грецию из кабины F-16! Мы с гордостью присоединяемся к Греции и шести других стран во время учений Iniochos, которые демонстрируют уникальное геостратегическое положение Греции и наше расширяемое оборонное партнерство, которое продолжает достигать новых вершин ", - написал он.

В учениях Iniochos, которые продлятся до 22 апреля, кроме США и Греции участвуют Франция, ОАЭ, Израиль, Испания, Канада и Кипр.

Стоит отметить, что с 30 июля 2013 по 18 августа 2016 Пайетт был послом США в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция
powered by lun.ua