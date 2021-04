Посол США в Греции пилотировал истребитель F-16 во время военных учений

Посол США в Греции Пайетт во вторник пролетел на истребители F-16 на полях международных военных учений Iniochos.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Пайетт опубликовал твит со своей фотографией в кабине военного самолета, приветствуя упражнения Iniochos для демонстрации ключевого геостратегического статуса Греции и расширения ее оборонного сотрудничества с США.

"Спасибо USAFE-AFAFRICA за то, что вы показали мне захватывающий вид вид на Грецию из кабины F-16! Мы с гордостью присоединяемся к Греции и шести других стран во время учений Iniochos, которые демонстрируют уникальное геостратегическое положение Греции и наше расширяемое оборонное партнерство, которое продолжает достигать новых вершин ", - написал он.

Thank you to @HQUSAFEAFAF for showing me breathtaking views of Greece from the cockpit of an F-16! We proudly join Greece & 6 other countries for #INIOCHOS21 showcasing Greece's unique geostrategic position & our expanding defense partnership which continues to reach new heights. pic.twitter.com/Pt9YzJSsSC