Польща відреагувала на висилку своїх дипломатів Росією

Польща взяла до уваги висилку польських дипломатів Росією і зберігає за собою право на декватну реакцію.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

"Наш посол був сьогодні в Міністерстві закордонних справ Росії, він отримав ноту, яку ми очікували, тому що МЗС Росії повідомило про це раніше на своєму веб-сайті" - заявив заступник міністра.

"Ми приймаємо це до відома і залишаємо за собою право на адекватну відповідь", - додав він.

На питання про причини рішення російського МЗС він відповів, що інформація, "що міститься в ноті, містить посилання на рішення Польщі минулого тижня щодо визнання трьох співробітників російського посольства персонами нон грата".

Шинковський вель Сенк оцінив, що дії Росії є шкідливими та дестабілізують ситуацію в регіоні.

"У такій ситуації можливості для діалогу дуже обмежені", - додав заступник глави МЗС Польщі.

Як повідомлялося, Росія у відповідь на вислання трьох співробітників свого посольства у Варшаві оголосила персонами нон грата п’ятьох співробітників посольства Польщі в РФ.