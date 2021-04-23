Польша отреагировала на высылку своих дипломатов Россией

Польша приняла во внимание высылке польских дипломатов Россией и сохраняет за собой право на адекватную реакцию.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сэнк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

"Наш посол был сегодня в Министерстве иностранных дел России, он получил ноту, которую мы ожидали, потому что МИД России сообщил об этом ранее на своем веб-сайте", - заявил замминистра.

"Мы принимаем это к сведению и оставляем за собой право на адекватный ответ", - добавил он.

На вопрос о причинах решения российского МИД он ответил, что информация, "что содержится в ноте, содержит ссылки на решение Польши на прошлой неделе о признании трех сотрудников российского посольства персонами нон грата".

Шинковський вель Сэнк оценил, что действия России являются вредными и дестабилизируют ситуацию в регионе.

"В такой ситуации возможности для диалога очень ограничены", - добавил заместитель главы МИД Польши.

Как сообщалось, Россия в ответ на высылку трех сотрудников своего посольства в Варшаве объявила персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Польши в РФ.