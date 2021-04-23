Французькі рибалки погрожують заблокувати порт Кале через суперечку щодо Brexit

Великі французькі профспілки рибалок погрожують заблокувати порт Кале через 15 днів, якщо рибалки не отримають від Великої Британії ліцензію на роботу в британських водах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Всі рибалки згодні з тим, що, якщо ми не отримаємо позитивної відповіді, нам доведеться посилити тиск. Ми повинні завдати удару по британському експорту в Кале, тунелю і поромах", - сказав Стефан Пінто з CFTD, однієї з двох профспілок, які виступають з погрозою.

"Нам сказали, що ми отримаємо наші ліцензії протягом 4-5 днів, і ми чекали чотири місяці, тому дати їм 15 днів достатньо", - додав він.

Блокада порту Кале викличе серйозні проблеми для британських експортерів, які вже постраждали від додаткових витрат і паперової тяганини через Brexit. Щодня через порт Кале проходить від 7500 до 8500 вантажівок.

У четвер ввечері французькі рибалки заблокували в'їзд вантажівок з рибою з британських вод в найбільший в Європі центр з переробки морепродуктів.

За даними регіональних комітетів з рибальства, тільки 22 з 120 човнів, що працюють в місті Булонь-сюр-Мер, отримали ліцензії на рибну ловлю в британських водах.

Відповідно до угоди про Brexit з Британією, французькі рибалки можуть подавати заявки на отримання ліцензії на ведення рибного лову в британських водах, але умови, встановлені для отримання ліцензії, виявилися для багатьох важкими. Рибалки повинні показати, що вони ловили рибу в водах Британії з 2012 по 2016 рік, використовуючи дані GPS.

Британія заявляє, що видала ліцензії всім судам, які відповідали їх критеріям, і заявляє, що протести проти рибальства були "необґрунтованими".

Єврокомісія повідомляє, що лише 20 європейських заявок на доступ до британських вод все ще знаходяться на розгляді.