Французские рыбаки грозят заблокировать порт Кале из-за спора по Brexit

Французские профсоюзы рыбаков угрожают заблокировать порт Кале через 15 дней, если рыбаки не получат от Великобритании лицензию на работу в британских водах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Все рыбаки согласны с тем, что, если мы не получим положительного ответа, нам придется усилить давление. Мы должны нанести удар по британскому экспорту в Кале, тоннелю и паромах", - сказал Стефан Пинто из CFTD, одного из двух профсоюзов, выступающих с угрозой.

"Нам сказали, что мы получим наши лицензии в течение 4-5 дней, и мы ждали четыре месяца, поэтому дать им 15 дней достаточно", - добавил он.

Блокада порта Кале вызовет серьезные проблемы для британских экспортеров, которые уже пострадали от дополнительных расходов и бумажной волокиты из-за Brexit. Ежедневно через порт Кале проходит от 7500 до 8500 грузовиков.

В четверг вечером французские рыбаки заблокировали въезд грузовиков с рыбой из британских вод в крупнейший в Европе центр по переработке морепродуктов.

По данным региональных комитетов по рыболовству, только 22 из 120 судов, работающих в городе Булонь-сюр-Мер, получили лицензии на рыбную ловлю в британских водах.

В соответствии с соглашением о Brexit с Британией, французские рыбаки могут подавать заявки на получение лицензии на ведение рыбной ловли в британских водах, но условия, установленные для получения лицензии, оказались для многих тяжелыми. Рыбаки должны показать, что они ловили рыбу в водах Великобритании с 2012 по 2016 год, используя данные GPS.

Великобритания заявляет, что выдала лицензии всем судам, которые соответствовали их критериям, и заявляет, что протесты против рыболовства были "необоснованными".

Еврокомиссия сообщает, что лишь 20 европейских заявок на доступ к британским водам все еще находятся на рассмотрении.