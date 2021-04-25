"Як вогняна куля": на півдні Франції спостерігали падіння великого метеора

Увечері 24 квітня на півдні Франції, в регіоні Лазурний берег поблизу Ніцци, спостерігали падіння великого боліда (метеора).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

У мережі розміщують фото і відео події, зняті на телефони або зафіксовані вуличними камерами спостереження.

Як свідчить відеозапис однієї з камер, метеорит впав о 22:26 за місцевим часом та вочевидь згорів в атмосфері, не досягнувши землі. Такі яскраві метеори, що не досягнули землі, називають болідами. Метеоритами називають ті небесні тіла, які не згоріли в атмосфері і впали на землю.

La #météorite française observée par des milliers de témoins dans le triangle Narbonne-Lyon-Italie a été capturée par la webcam du Quai Laubeuf de Cannes !



En vidéo 👇👇@astropierre pic.twitter.com/wmYBx9pNDe — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) April 24, 2021

🔴 Magnifique bolide observé dans le sud de la France enregistré par 10 caméras du réseau #fripon @VigieCiel, les données sont accessibles dans la BDD https://t.co/N9oLTovYCE , si vous l’avez observé, témoignez sur https://t.co/TP8JFhPqeE pic.twitter.com/oaouMY692V — Vigie-Ciel (@VigieCiel) April 24, 2021

Чимало дописувачів соцмереж пожартували, що це символічне вітання з космосу у той день, коли французький астронавт Томас Песке вирушив на Міжнародну космічну станцію.