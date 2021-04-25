"Як вогняна куля": на півдні Франції спостерігали падіння великого метеора
Увечері 24 квітня на півдні Франції, в регіоні Лазурний берег поблизу Ніцци, спостерігали падіння великого боліда (метеора).
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
У мережі розміщують фото і відео події, зняті на телефони або зафіксовані вуличними камерами спостереження.
🔴☄️ #Info+ : Une énorme #météorite (bolide) à traversé le ciel de notre région #CotedAzurFrance il y a quelques minutes ! L'avez vous vu❓— Météo Côte d'Azur ☀️ (@MeteoCotedAzur) April 24, 2021
📸 #Photo de Daniel Ruy (Dan Yel). #Nice06 #AlpesMaritimes #Var #Meteo06 #Meteo83 pic.twitter.com/Q08x0JR5sX
Як свідчить відеозапис однієї з камер, метеорит впав о 22:26 за місцевим часом та вочевидь згорів в атмосфері, не досягнувши землі. Такі яскраві метеори, що не досягнули землі, називають болідами. Метеоритами називають ті небесні тіла, які не згоріли в атмосфері і впали на землю.
La #météorite française observée par des milliers de témoins dans le triangle Narbonne-Lyon-Italie a été capturée par la webcam du Quai Laubeuf de Cannes !— Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) April 24, 2021
En vidéo 👇👇@astropierre pic.twitter.com/wmYBx9pNDe
🔴 Magnifique bolide observé dans le sud de la France enregistré par 10 caméras du réseau #fripon @VigieCiel, les données sont accessibles dans la BDD https://t.co/N9oLTovYCE , si vous l’avez observé, témoignez sur https://t.co/TP8JFhPqeE pic.twitter.com/oaouMY692V— Vigie-Ciel (@VigieCiel) April 24, 2021
Чимало дописувачів соцмереж пожартували, що це символічне вітання з космосу у той день, коли французький астронавт Томас Песке вирушив на Міжнародну космічну станцію.