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"Як вогняна куля": на півдні Франції спостерігали падіння великого метеора

Неділя, 25 квітня 2021, 11:49

Увечері 24 квітня на півдні Франції, в регіоні Лазурний берег поблизу Ніцци, спостерігали падіння великого боліда (метеора).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

У мережі розміщують фото і відео події, зняті на телефони або зафіксовані вуличними камерами спостереження. 

Як свідчить відеозапис однієї з камер, метеорит впав о 22:26 за місцевим часом та вочевидь згорів в атмосфері, не досягнувши землі. Такі яскраві метеори, що не досягнули землі, називають болідами. Метеоритами називають ті небесні тіла, які не згоріли в атмосфері і впали на землю. 

Чимало дописувачів соцмереж пожартували, що це символічне вітання з космосу у той день, коли французький астронавт Томас Песке вирушив на Міжнародну космічну станцію.

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Франція
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