Макрон закликав Путіна відвести війська від України

Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Росії Владіміра Путіна до зниження напруженості з Україною та висловив "серйозну стурбованість" станом здоров'я опозиціонера Алексєя Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France24.

У телефонній розмові з Путіним президент Франції наполягав на необхідності поважати "основні права Навального". У понеділок російська влада наказала штабам Навального припинити свою діяльність.

Макрон також закликав Путіна "добросовісно і стабільно виконувати зобов'язання щодо зменшення напруженості з Україною", зокрема шляхом відведення військ та важкої зброї від українського кордону. Нарощування російських військ за останні тижні розпалило побоювання відновлення бойових дій на сході України.

Міністерство оборони Росії заявило, що почало виведення військ на постійні бази, після завершення масштабних маневрів.

Кремль також повідомляє, що Макрон поінформував Путіна про переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

"Підтверджено налаштованість на продовження щільної взаємодії Росії і Франції в Нормандському форматі", - заявили у Кремлі.

Як повідомлялося, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів в Парижі закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.