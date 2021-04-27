Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Туреччина запевняє, що локдаун не торкнеться туристів з України

Сейм Литви затвердив резолюцію із засудженням Росії на підтримку України

КС Молдови скасував рішення парламенту, яким у Санду забрали контроль над спецслужбою

На українського депутата у ПАРЄ наклали санкції за скаргою РФ






США надали нову партію допомоги Збройним силам України на майже $8 млн

Вівторок, 27 квітня 2021, 17:39

США виділили черговий обсяг допомоги українським Збройним силам на загальну суму 7,85 мільйона доларів.

Про це у вівторок повідомило посольство США у Києві, пише "Європейська правда".

"Сполучені Штати продовжують надавати непохитну підтримку Збройним силам України, виділяючи 7,85 мільйона доларів на командування і управління, зв'язок, запасні частини для автомобілів, медичні компоненти і тактичне обладнання в рамках останньої поставки допомоги у сфері безпеки, що загалом сягає понад 2 мільярди доларів з 2014 року", - йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

Нагадаємо, комітет Сенату США 21 квітня підтримав законопроєкт щодо безпекового партнерства з Україною, який передбачає у тому числі збільшення військової допомоги.

Проєкт передбачає, серед іншого, виділення 300 млн доларів на військову підтримку, включно з можливістю надавати летальну зброю, та 4 млн доларів на тренування українських військових.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США
powered by lun.ua