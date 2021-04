США надали нову партію допомоги Збройним силам України на майже $8 млн

США виділили черговий обсяг допомоги українським Збройним силам на загальну суму 7,85 мільйона доларів.

Про це у вівторок повідомило посольство США у Києві, пише "Європейська правда".

"Сполучені Штати продовжують надавати непохитну підтримку Збройним силам України, виділяючи 7,85 мільйона доларів на командування і управління, зв'язок, запасні частини для автомобілів, медичні компоненти і тактичне обладнання в рамках останньої поставки допомоги у сфері безпеки, що загалом сягає понад 2 мільярди доларів з 2014 року", - йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

