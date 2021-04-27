США предоставили новую партию помощи Вооруженным силам Украины почти $8 млн
США выделили очередной объем помощи украинским Вооруженным силам на общую сумму 7,85 миллиона долларов.
Об этом во вторник сообщило посольство США в Киеве, пишет "Европейская правда".
"Соединенные Штаты продолжают оказывать непоколебимую поддержку Вооруженным силам Украины, выделяя 7,85 миллиона долларов на командование и управление, связь, запасные части для автомобилей, медицинские компоненты и тактическое оборудования в рамках последней поставки помощи в сфере безопасности, что в целом составляет более 2 миллиарда долларов с 2014 года ", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
The United States continues its unwavering support of the Armed Forces of Ukraine with $7.85M in command and control, communications, vehicle spare parts, medical components, & tactical equipment as part of the latest delivery of security assistance totaling over $2B since 2014. pic.twitter.com/SqVLSX0rfA— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 27, 2021
Напомним, комитет Сената США 21 апреля поддержал законопроект о безопасности партнерства с Украиной, предусматривающий в том числе увеличение военной помощи.
Проект предусматривает, среди прочего, выделение 300 млн долларов на военную поддержку, включая возможность предоставлять летальное оружие, и 4 млн долларов на тренировку украинских военных.