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США предоставили новую партию помощи Вооруженным силам Украины почти $8 млн

Вторник, 27 апреля 2021, 17:39

США выделили очередной объем помощи украинским Вооруженным силам на общую сумму 7,85 миллиона долларов.

Об этом во вторник сообщило посольство США в Киеве, пишет "Европейская правда".

"Соединенные Штаты продолжают оказывать непоколебимую поддержку Вооруженным силам Украины, выделяя 7,85 миллиона долларов на командование и управление, связь, запасные части для автомобилей, медицинские компоненты и тактическое оборудования в рамках последней поставки помощи в сфере безопасности, что в целом составляет более 2 миллиарда долларов с 2014 года ", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Напомним, комитет Сената США 21 апреля поддержал законопроект о безопасности партнерства с Украиной, предусматривающий в том числе увеличение военной помощи.

Проект предусматривает, среди прочего, выделение 300 млн долларов на военную поддержку, включая возможность предоставлять летальное оружие, и 4 млн долларов на тренировку украинских военных.

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