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Вакцину BioNTech-Pfizer подали на затвердження у ЄС для використання для підлітків 12-15 років

П'ятниця, 30 квітня 2021, 15:43

Вакцину від коронавірусу COMIRNATY, розроблену компаніями BioNTech та Pfizer, подали на розгляд європейського регулятора для отримання дозволу на використання у ЄС для дітей віком 12-15 років. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомили пресслужби компаній 30 квітня. 

"Pfizer та BioNTech оголошують про те, що вони подали заявку на доповнення до умовного допуску до використання у ЄС... вакцини COMIRNATY, щоб розширити допуск на підлітків віком 12-15 років", - зазначають у повідомленні.

Раніше таку заявку подали також на розгляд американського регулятора.  

Заявки грунтуються на даних з третьої стадії клінічних випробувань,у якій брали участь 2260 підлітків віком 12-15 років.

Як повідомлялося, у цій групі вакцина продемонструвала 100% ефективність і здебільшого не викликала значних побічних ефектів. 

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