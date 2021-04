Вакцину BioNTech-Pfizer подали на затвердження у ЄС для використання для підлітків 12-15 років

Вакцину від коронавірусу COMIRNATY, розроблену компаніями BioNTech та Pfizer, подали на розгляд європейського регулятора для отримання дозволу на використання у ЄС для дітей віком 12-15 років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили пресслужби компаній 30 квітня.

"Pfizer та BioNTech оголошують про те, що вони подали заявку на доповнення до умовного допуску до використання у ЄС... вакцини COMIRNATY, щоб розширити допуск на підлітків віком 12-15 років", - зазначають у повідомленні.

We’ve just submitted a request for a variation of our Conditional Marketing Authorization to @EMA_News for our #mRNA #COVID19 vaccine to be extended to adolescents 12-15 yrs. https://t.co/hzNS5EW936