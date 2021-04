Вакцину BioNTech-Pfizer подали на допуск в ЕС для использования для подростков 12-15 лет

Вакцину от коронавируса COMIRNATY, разработанную компаниями BioNTech и Pfizer, подали на рассмотрение европейского регулятора для получения разрешения на использование в ЕС для детей 12-15 лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили пресс-службы компаний 30 апреля.

"Pfizer и BioNTech объявляют о том, что они подали заявку на дополнение к условному допуску к использованию в ЕС ... вакцины COMIRNATY, чтобы расширить допуск на подростков в возрасте 12-15 лет", - отмечается в сообщении.

We’ve just submitted a request for a variation of our Conditional Marketing Authorization to @EMA_News for our #mRNA #COVID19 vaccine to be extended to adolescents 12-15 yrs. https://t.co/hzNS5EW936