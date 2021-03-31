Pfizer-BioNTech заявили про 100% ефективність своєї вакцини для підлітків

Партнери Pfizer та BioNTech після клінічних випробувань заявили про 100% ефективність своєї вакцини від коронавірусу для дітей віком 12-15 років.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC News, про це компанії оголосили 31 березня.

У дослідженні брали участь 2260 підлітків, у тому числі контрольна група, яка отримала плацебо.

З тих, кому зробили щеплення справжньою вакциною, у підсумку ніхто не захворів. З контрольної групи, якій вкололи плацебо, захворіли 18 осіб.

Побічні ефекти були такими ж, як і в інших вікових групах.

Головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла назвав ці результати обнадійливими та повідомив, що їх найближчим часом передадуть американському регулятору FDA.

Він висловив сподівання, що вже до початку наступного навчального року екстрене використання вакцини дозволять і для дітей віком від 12 років. Наразі у США вакцину можна використовувати для людей віком від 16 років.

Хоча для дітей значно менший ризик серйозного перебігу захворювання та смерті, вважається, що їхня вакцинація суттєво сприятиме боротьбі з поширенням вірусу і наближатиме кінець пандемії.

Минулого тижня компанія запустила клінічні випробування для ще молодшої групи - віком від 6 місяців до 11 років. У ньому беруть участь 4500 дітей.

Moderna раніше у березні оголосила, що планує випробування на групі від 6 місяців до 12 років за участі 6750 дітей.