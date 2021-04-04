Папа Римський на Великдень закликав ділитись вакцинами і згадав про Україну

Під час проповіді в базиліці Святого Петра у неділю, 4 квітня, Папа Римський назвав продовження воєн та гонку озброєнь "скандальним" у контексті пандемії, а також закликав міжнародну спільноту ділитися вакцинами з найбіднішими країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News.

Папа Франциск присвятив свою пасхальну промову, що передувала благословенням Urbi et Orbi (до міста Риму та до всього світу), найбільш вразливим, хворим на Covid-19, мігрантам, людям, по яким пандемія вдарила найбільше , а також населенню, яке постраждало від воєн у Сирії, Ємені, Лівії та Африці.

"Пандемія все ще триває; соціально-економічна криза є дуже серйозною, зокрема для найбідніших верств населення; незважаючи на це - і це скандально - збройні конфлікти не припиняються, а військові арсенали зміцнюються ", - зазначив він.

Під час промови Папа закликав звільнити в'язнів конфліктів в Україні та Нагірному Карабасі.

Щодо пандемії, то Папа, віддавши шану лікарям та медсестрам на передовій, нагадав, що "вакцини є важливим інструментом у цій боротьбі".

"Тому в дусі інтернаціоналізму вакцин я закликаю все міжнародне співтовариство до спільних зобов'язань з метою подолання затримок у їх розподілі та сприяння їх поширенню, зокрема в найбідніших країнах" – заявив він.

У всьому світі, наголосив він, "пандемія, на жаль, різко збільшила кількість бідних і відчай тисяч людей", та закликав державні органи влади запропонувати їм "допомогу, необхідну для достатнього існування".