Вибори у Болгарії: прем'єр пропонує "уряд експертів" після слабкого результату його партії

Правоцентристська партія прем'єр-міністра Болгарії Бойко Борисова посіла перше місце на парламентських виборах, але у неї немає чіткого партнера для формування правлячої коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Партія Борисова ГЕРБ, після майже десятирічного перебування при владі, на виборах у неділю отримала всього 26% голосів.

Оскільки країну очікує невизначений політичний період, Борисов намагається сформувати уряд і позиціонує себе як лідера, який уособлює стабільність.

"Самостійно ти не впораєшся... давай об'єднуватися. Чи є у вас хтось більш досвідчений, ніж я?" - заявив 61-річний Борисов в прямому ефірі в Facebook.

Він також запропонував кабінет "експертів ... який, буде нести відповідальність і докладе максимум зусиль для Болгарії до грудня, щоб вийти з пандемії" після виборів, що пройшли на піку третьої хвилі коронавірусу в країні.

Нинішні партнери ГЕРБ по коаліції VMRO не змогли подолати чотиривідсотковий поріг для проходження в парламент.

Аналітики пророкують, що Борисову доведеться нелегко в боротьбі за створення нової коаліції після несподівано сильного виступу нових популістських і антиурядових протестних партій.

Нова популістська партія "Є такі люди" 54-річного артиста, який став політиком, Слави Трифонова, несподівано зайняла друге місце з 18,4% голосів.

Традиційна основна опозиційна Соціалістична партія отримала всього 14,9%, це найнижчий показник за посткомуністичну історію країни.

Лідер соціалістів Корнелія Ниновк заявила в понеділок, що рух "не підтримає жоден уряд - ні політичний, ні експертний - висунутий ГЕРБ", передбачивши "політичну кризу".

Партія турецької меншини "Рух за права і свободи" посіла п'яте місце з 9% голосів. Саме ця політична сила в ряді попередніх болгарських урядів давала голоси, яких бракувало для створення коаліції.

Кілька інших партій, схоже, мають намір увійти в 240-місцевий парламент, в тому числі дві, які минулого літа очолили масові антиурядові протести, звинувачуючи Борисова в захисті олігархів.

Це права коаліція "Демократична Болгарія", яка набрала близько 10% голосів, і нова ліва коаліція "Вставай! Мафію геть!", близька до президента Румена Радева, яка отримала майже 5% голосів.