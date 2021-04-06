Выборы в Болгарии: премьер предлагает "правительство экспертов" после слабого результата его партии

Правоцентристская партия премьер-министра Болгарии Бойко Борисова заняла первое место на парламентских выборах, но у нее нет четкого партнера для формирования правящей коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Партия Борисова ГЕРБ, после почти десятилетнего пребывания у власти, на выборах в воскресенье получила всего 26% голосов.

Поскольку страну ожидает неопределенный политический период, Борисов пытается сформировать правительство и позиционирует себя как лидера, олицетворяющего стабильность.

"Самостоятельно ты не справишься... давай объединяться. Есть ли у вас кто-то более опытный, чем я?" - заявил 61-летний Борисов в прямом эфире в Facebook.

Он также предложил кабинет "экспертов... который будет нести ответственность и приложит максимум усилий для Болгарии до декабря, чтобы выйти из пандемии" после выборов, прошедших на пике третьей волны коронавируса в стране.

Нынешние партнеры ГЕРБ по коалиции VMRO не смогли преодолеть четырехпроцентный порог для прохождения в парламент.

Аналитики предсказывают, что Борисову придется нелегко в борьбе за создание новой коалиции после неожиданно сильного выступления новых популистских и антиправительственных протестных партий.

Новая популистская партия "Есть такие люди" 54-летнего артиста, ставшего политиком, Славы Трифонова, неожиданно заняла второе место с 18,4% голосов.

Традиционная основная оппозиционная Социалистическая партия получила всего 14,9%, это самый низкий показатель за посткоммунистическую историю страны.

Лидер социалистов Корнелия Ниновк заявила в понедельник, что движение "не поддержит ни одно правительство - ни политическое, ни экспертное - выдвинутое ГЕРБ", предвидя "политический кризис".

Партия турецкого меньшинства "Движение за права и свободы" заняла пятое место с 9% голосов. Именно эта политическая сила в ряде предыдущих болгарских правительств давала голоса, которых не хватало для создания коалиции.

Несколько других партий, похоже, намерены войти в 240-местный парламент, в том числе две, которые прошлым летом возглавили массовые антиправительственные протесты, обвиняя Борисова в защите олигархов.

Это правая коалиция "Демократическая Болгария", набравшая около 10% голосов, и новая левая коалиция "Вставай! Мафию долой!", близкая к президенту Румену Радеву, которая получила почти 5% голосов.