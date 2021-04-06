Кордони ЄС можуть відкритися для українців до середини літа - президент Литви

На думку президента Литви Гітанаса Науседи, кордони Шенгенської зони можуть відкритися для українців до середини літа - але фінальної визначеності з цього приводу немає.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді" у Вільнюсі.

Гітанас Науседа зауважив, що хоча неможливо передбачити, якою буде епідемічна ситуація через декілька місяців, відтак він не може гарантовано назвати дату зняття обмежень на поїздки - але він сподівається що ЄС відкриє кордони для іноземців вже влітку.

"Можливо, влітку обмеження будуть зняті, але це залежатиме від багатьох факторів, не тільки від ефективності карантину, але також від впровадження "зелених паспортів", які імовірно з’являться в червні, та звісно ж, від швидкості вакцинації", - зазначив він, додавши, що країни ЄС прагнуть до середини літа вакцинувати 70% дорослого населення.

Президент підкреслив, що саме після цього може відновитися дія безвізового режиму - але невідомо, чи поширюватиметься вона відразу на всі групи.

"Тоді кордони можуть відкритися, але це залежатиме також від вакцинації в інших державах, як-от в Україні. І це в принципі може бути перепоною. Але я би не переоцінював цей фактор", - заявив Гітанас Науседа, зазначивши, що для окремих груп, як-то офіційних делегацій, діятиме інший режим перетину кордону.

Повну текстову версію інтерв'ю читайте тут: Про "Вечірній квартал", членство України в ЄС та Путіна-вбивцю: інтерв’ю президента Литви.

Також доступна до перегляду повна відеоверсія інтерв'ю (англійською) та фрагмент про кордони у перекладі українською.