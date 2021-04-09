МЗС Туреччини викликало посла Італії через коментарі про Ердогана

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла Італії у світлі коментарів італійського прем'єр-міністра Маріо Драгі щодо президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Посол Массімо Гаяні, який обіймає посаду посла Італії в Туреччині з січня 2019 року, був викликаний через висловлювання Драгі, в яких він назвав президента Ердогана "диктатором".

У своєму повідомленні в Twitter глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина рішуче засуджує "неприйнятні, популістські та потворні" висловлення прем'єр-міністра Драгі щодо президента Ердогана.

Він додав, що Туреччина "повертає назад" зроблені зауваження.

У заяві МЗС сказано, що італійський посол був негайно викликаний через "неприйнятні" зауваження щодо Ердогана. Заступник міністра закордонних справ Фарук Каймакчі заявив послу, що Туреччина засуджує зауваження італійського прем'єр-міністра щодо Ердогана.

Заступник міністра закордонних справ також заявив послу, що заяви про порядок розсадки на зустрічі (з керівниками Європейської ради та Єврокомісії. – ред.) в середу без знання протоколу "неприйнятні". Крім того, Каймакчі додав, що Туреччина не буде приймати сторони в безглуздих суперечках ЄС і вважає "марними" зусилля, спрямовані на саботаж позитивного розвитку подій між Туреччиною та блоком.

Тим часом прессекретар Ердогана Ібрагім Калин також розкритикував висловлювання Драгі, назвавши їх "безпідставними".

"Ми засуджуємо це твердження і очікуємо, що він перегляне його", - сказав Калин.

Висловлювання Драгі прозвучали після інциденту на зустрічі з Ердоганом, коли президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн не дісталося стільця. Однак Чавушоглу зазначив, що розміщення раніше обговорювалося з ЄС і було зроблено відповідно до їхніх пропозицій.

Глава протоколу Євроради зазначив, що інцидент міг бути спричинений порядком протоколу, встановленим договором про ЄС.

"Загалом протокол для третіх країн чітко розмежовує статус глави держави, який має президент Європейської ради, та статус прем'єр-міністра, який має президент Комісії", - сказав він.