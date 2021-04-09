МИД Турции вызвал посла Италии из-за комментариев об Эрдогане

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Италии в свете комментариев итальянского премьер-министра Марио Драги в отношении президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Посол Массимо Гайани, занимающий пост посла Италии в Турции с января 2019 года, был вызван из-за высказываний Драги, в которых он назвал президента Эрдогана "диктатором".

В своем сообщении в Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция решительно осуждает "неприемлемые, популистские и уродливые" высказывания премьер-министра Драги в отношении президента Эрдогана.

Он добавил, что Турция "возвращает назад" сделаные замечания.

В заявлении МИД сказано, что итальянский посол был немедленно вызван из-за "неприемлемых" замечаний об Эрдогане. Заместитель министра иностранных дел Фарук Каймакчи заявил послу, что Турция осуждает замечания итальянского премьер-министра про Эрдогана.

Заместитель министра иностранных дел также заявил послу, что заявления о порядке рассадки на встрече (с руководителями Европейского совета и Еврокомиссии - ред.) в среду без знания протокола "неприемлемы". Кроме того, Каймакчи добавил, что Турция не будет принимать стороны в бессмысленных спорах ЕС и считает "бесполезными" усилия, направленные на саботаж положительного развития событий между Турцией и блоком.

Между тем прессекретар Эрдогана Ибрагим Калин также раскритиковал высказывания Драги, назвав их "безосновательными".

"Мы осуждаем это утверждение и ожидаем, что он пересмотрит его", - сказал Калин.

Высказывания Драги прозвучали после инцидента на встрече с Эрдоганом, когда президентци Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен не досталось стула. Однако Чавушоглу отметил, что размещение ранее обсуждался с ЕС и было сделано в соответствии с их предложений.

Глава протокола Евросовета отметил, что инцидент мог быть вызван повесткой протокола, предусмотренных договором о ЕС.

"В целом протокол для третьих стран четко разграничивает статус главы государства, который имеет президент Европейского Совета, и статус премьер-министра, который имеет президент Комиссии", - сказал он.