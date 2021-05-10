У Норвегії рекомендували відмовитися від вакцин AstraZeneca та Johnson & Johnson

Урядова комісія заявила, що Норвегія повинна виключити вакцини проти COVID-19, виготовлені AstraZeneca та Johnson & Johnson, із своєї програми щеплень через ризик рідкісних, але шкідливих побічних ефектів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Норвегія призупинила розповсюдження вакцини AstraZeneca 11 березня після того, як невелика кількість молодих щеплених людей була госпіталізована через утворення тромбів, кровотечі та низький рівень тромбоцитів, деякі з них пізніше померли.

15 квітня Норвезький інститут громадського здоров'я заявив, що від вакцини AstraZeneca слід повністю відмовитись, але уряд звернувся за подальшою порадою до своєї комісії. Він також звернувся за порадою щодо вакцин Johnson & Johnson, які не використовувались у Норвегії, незважаючи на схвалення Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

Пояснюючи свої рекомендації, комісія заявила, що вісім випадків тромбозу у Норвегії були пов'язані з вакциною AstraZeneca, а четверо реципієнтів померли.

"Великий акцент повинен бути зроблений на підтримці довіри до національної схеми вакцинації, щоб імунітет міг бути встановлений у населення під час кількох можливих етапів вакцинації в найближчі роки", - сказала комісія.

В уряді поки не кажуть, коли буде прийняте остаточне рішення щодо вакцин.

Окремо в понеділок Норвезький інститут громадського здоров'я також рекомендував не застосовувати вакцину Johnson & Johnson, посилаючись на ті ж рідкісні, але серйозні побічні реакції, як і у вакцини AstraZeneca.

Хоча EMA заявляє, що переваги дешевої та легкої у транспортуванні вакцини AstraZeneca у боротьбі з пандемією перевищують будь-які ризики, деякі європейські країни обмежили її використання старшими віковими групами. EMA також підтримала вакцину Johnson & Johnson, яка базується на технології, подібній до вакцини AstraZeneca.

В даний час Норвегія використовує лише вакцини виробництва Moderna та Pfizer / BioNTech.