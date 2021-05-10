В Норвегии рекомендовали отказаться от вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson

Правительственная комиссия заявила, что Норвегия должна исключить вакцины против COVID-19, изготовленные AstraZeneca и Johnson & Johnson, из своей программы прививок из-за риска редких, но вредных побочных эффектов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Норвегия приостановила распространение вакцины AstraZeneca 11 марта после того, как небольшое количество молодых привитых людей было госпитализировано из-за образования тромбов, кровотечения и низкого уровня тромбоцитов, некоторые из них позже скончались.

15 апреля Норвежский институт общественного здоровья заявил, что от вакцины AstraZeneca следует полностью отказаться, но правительство обратилось за дальнейшим советом к своей комиссии. Оно также обратилось за советом относительно вакцин Johnson & Johnson, которые не использовались в Норвегии, несмотря на одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Объясняя свои рекомендации, комиссия заявила, что восемь случаев тромбоза в Норвегии были связаны с вакциной AstraZeneca, а четверо реципиентов умерли.

"Большой акцент должен быть сделан на поддержке доверия к национальной схеме вакцинации, чтобы иммунитет мог быть установлен у населения во время нескольких возможных этапов вакцинации в ближайшие годы", - сказала комиссия.

В правительстве пока не говорят, когда будет принято окончательное решение о вакцинах.

Отдельно в понедельник Норвежский институт общественного здоровья также рекомендовал не применять вакцину Johnson & Johnson, ссылаясь на те же редкие, но серьезные побочные реакции, как и у вакцины AstraZeneca.

Хотя EMA заявляет, что преимущества дешевой и легкой в ​​транспортировке вакцины AstraZeneca в борьбе с пандемией превышают любые риски, некоторые европейские страны ограничили ее использование старшими возрастными группами. EMA также поддержала вакцину Johnson & Johnson, основанную на технологии, подобной вакцины AstraZeneca.

В настоящее время Норвегия использует только вакцины производства Moderna и Pfizer / BioNTech.