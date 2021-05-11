У Польщі через загрозу вибуху евакуювали будівлі Верховного суду і кількох інституцій

Будівлі польських державних установ, включаючи Верховний суд, були евакуйовані через загрозу вибуху бомби у вівторок на тлі очікування рішення суду щодо іпотечних кредитів у швейцарських франках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пресслужба Вищого аудиторського управління повідомила у Twitter, що її штаб-квартиру та деякі офіси по всій країні евакуювали через загрозу вибуху бомби. Польські ЗМІ повідомляють, що Національну раду судових органів також евакуювали.

"В результаті інформації, отриманої електронною поштою, що вибухівка розміщена у будівлі Верховного суду, голова наказав евакуювати будівлю", - зазначив суд.

Перенесене вже двічі засідання Верховного суду у вівторок було дуже очікуваним, оскільки воно має розкрити, як суди повинні розглядати ключові питання у справах про позики в іноземній валюті.

Суд повідомив у Twitter, що перевірки безпеки повинні тривати щонайменше до полудня.

Тисячі польських позичальників взяли іпотечні кредити в швейцарських франках більше десяти років тому, щоб скористатися низькими швейцарськими відсотковими ставками, але зі зниженням курсу злотого зіткнулися зі значними витратами. Багато хто вирішив подати на банки до суду.