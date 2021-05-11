В Польше из-за угрозы взрыва эвакуировали здания Верховного суда и нескольких институтов

Здания польских государственных учреждений, включая Верховный суд, были эвакуированы из-за угрозы взрыва бомбы во вторник на фоне ожидания решения суда по ипотечным кредитам в швейцарских франках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пресс-служба Высшего аудиторского управления сообщила в Twitter, что ее штаб-квартиру и некоторые офисы по всей стране эвакуировали из-за угрозы взрыва бомбы. Польские СМИ сообщают, что Национальный совет судебных органов также эвакуировали.

"В результате информации, полученной по электронной почте, что взрывчатка размещена в здании Верховного суда, председатель приказал эвакуировать здание", - отметил суд.

Перенесенное уже дважды заседание Верховного суда во вторник было очень ожидаемым, поскольку оно имеет раскрыть, как суды должны рассматривать ключевые вопросы по делам о займах в иностранной валюте.

Суд сообщил в Twitter, что проверки безопасности должны продолжаться как минимум до полудня.

Тысячи польских заемщиков взяли ипотечные кредиты в швейцарских франках более десяти лет назад, чтобы воспользоваться низкими швейцарскими процентными ставками, но со снижением курса злотого столкнулись со значительными затратами. Многие решили подать на банки в суд.