У Польщі поблизу Перемишля виявили додаткові поклади газу

Польська нафтогазова компанія (PGNiG) провела додаткові свердління в регіоні Підкарпаття на південному сході країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Унаслідок цих робіт виявлено додаткових 50 мільйонів кубометрів газу на покладах у Перемишлі, Миротині та Кульні.

Очільник компанії PGNiG Павел Маєвський сказав, що "завдяки новим свердловинам досягнуто газоносних горизонтів, які раніше не експлуатувалися".

Біля Перемишля є найбільше родовище природного газу в Польщі. Першу свердловину тут зроблено 1958 року. Спочатку ресурси цього родовища оцінювали у 74 мільярди кубометрів природного газу, 90% з яких уже видобуто. Однак завдяки проведенню розвідувальних та оцінювальних заходів торік у перемишльському родовищі задокументовано 3,3 мільярда кубометрів нових ресурсів газу.

Подібна ситуація і з миротинським родовищем, яке почали експлуатувати 1962 року. Спочатку його ресурси оцінили у 4,5 мільярда кубометрів природного газу. Досі видобуто 4,2 мільярда кубометрів, але на основі нових аналізів виявлено можливість існування раніше не експлуатованих газоносних рівнів потужністю до 1 мільярда кубометрів.