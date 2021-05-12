В Польше возле Перемышля обнаружили дополнительные запасы газа

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) провела дополнительные бурения в регионе Подкарпатья на юго-востоке страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

В результате этих работ выявлено дополнительных 50 млн кубометров газа в залежах в Перемышле, Миротине и Кульне.

Глава компании PGNiG Павел Маевский сказал, что "благодаря новым скважинам мы достигли газоносных горизонтов, которые ранее не эксплуатировались".

Возле Перемышля расположено крупнейшее месторождение природного газа в Польше. Первую скважину здесь пробурили в 1958 году. Сначала ресурсы этого месторождения оценивали в 74 миллиарда кубометров природного газа, 90% из которых уже добыто. Однако благодаря проведению разведывательных и оценочных мероприятий в прошлом году на перемышльском месторождении задокументировано 3,3 миллиарда кубометров новых ресурсов газа.

Подобная ситуация и с миротинским месторождением, которое начали эксплуатировать с 1962 года. Сначала его ресурсы оценили в 4,5 миллиарда кубометров природного газа. До сих пор добыто 4,2 миллиарда кубометров, но на основании новых анализов выявлена ​​возможность существования ранее не эксплуатируемых газоносных уровней мощностью до 1 миллиарда кубометров.