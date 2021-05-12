У Польщі в ДТП загинув 9-річний хлопчик з України

У Люблінському воєводстві Польщі біля населеного пункту Слодкув-Другі сталася ДТП за участю українців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Zet.

Смертельна аварія сталася близько 8.30 11 травня. За попередніми висновками слідчих, автомобілем подорожували троє громадян України. Раптом 63-річна жінка, яка керувала транспортним засобом, виїхала на протилежну смугу та зіткнулася з вантажівкою.

На місце аварії прибув вертоліт польської медичної авіаційної рятувальної служби. Рятувальники спробували допомогти 9-річному пасажиру. На жаль, незважаючи на реанімацію, життя хлопчика врятувати не вдалося.

Інші учасники аварії не зазнали серйозних травм. Жінка, яка керувала авто, і 56-річний водій вантажівки Scania були тверезими.

Національна дорога № 19 на місці події була повністю перекрита в обидві сторони.

Причини аварії ще з’ясовуються.