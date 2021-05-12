В Польше в ДТП погиб 9-летний мальчик из Украины

В Люблинском воеводстве Польши у населенного пункта Слодкув-Други произошло ДТП с участием украинцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Zet.

Смертельная авария произошла около 8.30 11 мая. По предварительным выводам следователей, на автомобиле ехали трое граждан Украины. Внезапно 63-летняя женщина, управлявшая транспортным средством, выехала на противоположную полосу и столкнулась с грузовиком.

На место аварии прибыл вертолет польской медицинской авиационной спасательной службы. Спасатели попытались помочь 9-летнему пассажиру. К сожалению, несмотря на реанимацию, жизнь мальчика спасти не удалось.

Остальные участники аварии не получили серьезных травм. Женщина, управлявшая авто, и 56-летний водитель грузовика Scania были трезвыми.

Национальная дорога №19 на месте происшествия была полностью перекрыта в обе стороны.

Причины аварии еще выясняются.