Папа Римський відновив публічні аудієнції після піврічної паузи

Папа Римський Франциск у середу вперше за шість місяців публічно виступив на своїй традиційній щотижневій аудієнції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Франциск вітав дитину, підписав книгу, одягнув капелюх, який йому подарували, і спілкувався з дітьми, які малювали йому картини. Віруючі, всі в масках, на відміну від прищепленого понтифіка, вишикувалися в чергу, щоб привітати його.

"Я щасливий відновити ці зустрічі віч-на-віч, тому що - я скажу вам одну річ - недобре розмовляти при порожньому місці, перед камерою", - сказав Франциск людям.

Папа відмовився від своїх публічних щотижневих аудієнцій, коли коронавірус проник до Італії на початку минулого року. Натомість він проводив їх по відеозв'язку з Апостольської бібліотеки.

Аудієнції поновилися у вересні і жовтні, але не на площі Святого Петра, а у дворі з невеликим натовпом в 500 осіб, однак були призупинені через нову хвилю інфекцій.

Нагадаємо, днями Папа Римський висловився за призупинення дії патентів на вакцини від коронавірусу.