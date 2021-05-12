Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Сан-Марино відкриває вакцинаційний туризм і пропонує "Спутник V" всім охочим

Єврокомісія впевнена, що сертифікати COVID-19 для подорожей будуть готові до літа

Канцлер Австрії став підозрюваним в антикорупційному рослідуванні: міг збрехати парламенту

Україна підтримала позицію США про зняття обмежень з виробництва вакцин






Папа Римський відновив публічні аудієнції після піврічної паузи

Середа, 12 травня 2021, 13:23

Папа Римський Франциск у середу вперше за шість місяців публічно виступив на своїй традиційній щотижневій аудієнції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Франциск вітав дитину, підписав книгу, одягнув капелюх, який йому подарували, і спілкувався з дітьми, які малювали йому картини. Віруючі, всі в масках, на відміну від прищепленого понтифіка, вишикувалися в чергу, щоб привітати його.

"Я щасливий відновити ці зустрічі віч-на-віч, тому що - я скажу вам одну річ - недобре розмовляти при порожньому місці, перед камерою", - сказав Франциск людям.

Папа відмовився від своїх публічних щотижневих аудієнцій, коли коронавірус проник до Італії на початку минулого року. Натомість він проводив їх по відеозв'язку з Апостольської бібліотеки.

Аудієнції поновилися у вересні і жовтні, але не на площі Святого Петра, а у дворі з невеликим натовпом в 500 осіб, однак були призупинені через нову хвилю інфекцій.

Нагадаємо, днями Папа Римський висловився за призупинення дії патентів на вакцини від коронавірусу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Ватикан Коронавірус
powered by lun.ua