Папа Римский возобновил публичные аудиенции после полугодовой паузы

Папа Римский Франциск в среду впервые за шесть месяцев публично выступил в своей традиционной еженедельной аудиенции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Франциск приветствовал ребенка, подписал книгу, надел шляпу, который ему подарили, и общался с детьми, которые рисовали ему картины. Верующие, все в масках, в отличие от привитого понтифика, выстроились в очередь, чтобы приветствовать его.

"Я счастлив возобновить эти встречи с глазу на глаз, потому что - я скажу вам одну вещь - нехорошо говорить при пустом месте, перед камерой", - сказал Франциск людям.

Папа отказался от своих публичных еженедельных аудиенций, когда коронавирус проник в Италию в начале прошлого года. Вместо этого он проводил их по видеосвязи из Апостольской библиотеки.

Аудиенции возобновились в сентябре и октябре, но не на площади Святого Петра, а во дворе, в присутствии 500 человек, однако были приостановлены из-за новой волне инфекций.

Напомним, на днях Папа Римский высказался за приостановку действия патентов на вакцины от коронавируса.