У Польщі невеликий літак аварійно приземлився на автостраду

У Польщі поблизу Ченстохови невеликий літак аварійно приземлився на автостраду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Літак належить Вроцлавському льотному клубу. Він летів з Вроцлава до Жешува, коли з’явилася потреба в аварійному приземленні.

Літак приземлився безпечно, пілот неушкоджений. Чоловік летів один.

Машина при посадці пошкоджена не була. Її відбуксирують до сусідньої стоянки, приблизно за кілька сотень метрів від місця посадки. На час буксирування автостраду до Варшави перекриють.

На стоянці літак повинен чекати приїзду спеціального автомобіля, який забере його звідти.

Причиною аварійної посадки, швидше за все, були проблеми з двигуном.

Про справу буде повідомлено Державну комісію з розслідування авіаційних аварій.