В Польше небольшой самолет аварийно приземлился на автостраду

В Польше вблизи города Ченстохова небольшой самолет аварийно приземлился на автостраду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Самолет принадлежит Вроцлавскому летному клубу. Он летел из Вроцлава в Жешув, когда возникла потребность в аварийном приземлении.

Самолет приземлился безопасно, пилот невредим. Он летел один.

Машина не была повреждена при посадке. Ее отбуксируют на соседнюю стоянку, в нескольких сотнях метрах от места посадки. На время буксировки автостраду в Варшаву перекроют.

На стоянке самолет должен ждать приезда специального автомобиля, который заберет его оттуда.

Причиной аварийной посадки, скорее всего, стали проблемы с двигателем.

О происшествии будет сообщено Государственной комиссии по расследованию авиационных аварий.