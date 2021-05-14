В Польше небольшой самолет аварийно приземлился на автостраду
В Польше вблизи города Ченстохова небольшой самолет аварийно приземлился на автостраду.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Самолет принадлежит Вроцлавскому летному клубу. Он летел из Вроцлава в Жешув, когда возникла потребность в аварийном приземлении.
Самолет приземлился безопасно, пилот невредим. Он летел один.
Машина не была повреждена при посадке. Ее отбуксируют на соседнюю стоянку, в нескольких сотнях метрах от места посадки. На время буксировки автостраду в Варшаву перекроют.
На стоянке самолет должен ждать приезда специального автомобиля, который заберет его оттуда.
Причиной аварийной посадки, скорее всего, стали проблемы с двигателем.
О происшествии будет сообщено Государственной комиссии по расследованию авиационных аварий.