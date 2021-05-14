Італія перетнула позначку у 8 млн повністю вакцинованих від коронавірусу

В Італії повне щеплення від коронавірусу отримали понад 8 мільйонів осіб.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa, про це свідчать останні дані міністерства охорони здоров’я.

Згідно з цифрами, оприлюдненими у п’ятницю, завершили вакцинацію вже 8 070 376 осіб, що складає 13,62% населення. Це люди, які отримали обидві дози вакцини Pfizer, Moderna або AstraZeneca, або ж єдину необхідну дозу вакцини Johnson & Johnson (Janssen).

Щеплення принаймні першою дозою отримали вже близько 35% населення.

Як вже повідомлялося, Італія прискорює кампанію вакцинації - регіони готуються запропонувати щеплення здоровим людям у віці від 40 років за вказівкою урядового комісара з надзвичайних ситуацій Франческо Фігліуоло.

Люди старші 40 років є наступною категорією, яка може зареєструватися на щеплення в декількох регіонах і автономних провінціях Італії з понеділка 17 травня.