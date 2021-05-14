У польській Сілезії сталися підтоплення після рясних злив

У польській Сілезії низка населених пунктів виявилися підтопленими після сильних дощів 13 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Загалом в країні служби надзвичайних ситуацій здійснили загалом 845 виїздів, щоб допомогти подолати наслідки негоди, з яких понад 600 - у Сілезькому воєводстві. Рятувальники допомагали відкачувати воду з підтоплених домівок.

В кількох населених пунктах підтопило підвали лікарень, дитсадків та інших муніципальних закладів.

Внаслідок негоди близько пів тисячі домівок на ранок 14 травня залишалися без електроенергії.