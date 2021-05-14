У польській Сілезії сталися підтоплення після рясних злив
П'ятниця, 14 травня 2021, 17:02
У польській Сілезії низка населених пунктів виявилися підтопленими після сильних дощів 13 травня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Загалом в країні служби надзвичайних ситуацій здійснили загалом 845 виїздів, щоб допомогти подолати наслідки негоди, з яких понад 600 - у Сілезькому воєводстві. Рятувальники допомагали відкачувати воду з підтоплених домівок.
В кількох населених пунктах підтопило підвали лікарень, дитсадків та інших муніципальних закладів.
Внаслідок негоди близько пів тисячі домівок на ранок 14 травня залишалися без електроенергії.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua